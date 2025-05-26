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Американский «Минск-3» провалился

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  • Дмитрий Гудков
  • 26.05.2025, 18:50
  • 1,906
Американский «Минск-3» провалился

Что дальше?

Лед, кажется, тронулся, но последствия мало кому понравятся. Итак, Трамп, так и не дойдя до очной встречи с Путиным, в публичных комментариях о нем «за глаза» перешел от подчеркнуто уважительного тона к «он сошел с ума».

То, что к этому все катится, было понятно в общем-то уже давно. Но именно это – точка невозврата, пройденная явно (публично), а не в рассуждениях каких-то экспертов. Похоже, что провалился, по сути, американский «Минск-3». При котором Путину, при некотором преимуществе на фронте, предлагали разменять отказ от дальнейшего продвижения (очень медленного и очень дорогого во всех смыслах) на «фиксацию прибыли» – молчаливую легитимацию итогов агрессии и ослабление санкций. Звучит, если вдуматься, достаточно щедро со стороны Трампа, тем более, если бы он в итоге еще и уломал на это куда менее тепло настроенную к Путину Европу.

Что дальше? Прямо сейчас сказать сложно: развилки любой войны туманны на каждом ее переломном моменте, а тем более на этой. Все-таки с таким размахом в Европе не воевали несколько поколений. А на таком этапе развития технологий – вообще никто в мире. Единственное, что можно сказать точно: вариант «заморозки по текущей линии» и ничьей из наиболее вероятного превратился в наименее вероятный.

Теперь или капитуляция Украины и победа Путина, если Запад не решится поднимать ставки. Или риск разрастания войны в глобальную с очень мутными перспективами для Путина. Хотя и всем остальным не помешает запастись корвалолом.

Дмитрий Гудков, Facebook

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