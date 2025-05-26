Медики впервые нашли лекарство от неутолимого голода 26.05.2025, 19:02

Лекарство уже одобрили в США.

Синдром Прадера-Вилли (СПВ) — это редкое генетическое заболевание, при котором у пациентов развивается постоянное чувство голода, приводящее к ожирению и сопутствующим осложнениям. Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат Vykat XR — первое средство, направленное на лечение гиперфагии (нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью).

Препарат предназначен для пациентов в возрасте от четырёх лет и старше. Это ежедневная таблетка, которая снижает чувство голода, воздействуя на определённые участки мозга, регулирующие аппетит. На начальном этапе стоимость лечения составляет около $466 200 в год.

Гиперфагия — ключевой симптом СПВ, при котором пациенты испытывают постоянное чувство голода, независимо от количества потребляемой пищи. Это состояние часто приводит к ожирению и связанным с ним проблемам, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения дыхания.

В клинических испытаниях Vykat XR показал снижение проявлений гиперфагии у пациентов с тяжелыми формами СПВ. Хотя в некоторых исследованиях не было достигнуто статистически значимого улучшения по сравнению с плацебо, долгосрочные наблюдения выявили устойчивое снижение чувства голода после года лечения.

Почему возникает синдром Прадера-Вилли? Из-за утраты функции определенных генов. Заболевание встречается примерно у одного из 10 – 30 тысяч человек по всему миру.

Впервые заболевание описали в 1956 году швейцарские врачи Андреа Прадер, Генрих Вилли и Алексис Лабхарт. Оно характеризуется слабым мышечным тонусом, задержкой развития, гипогонадизмом, коротким ростом и, начиная с детства, непреодолимым чувством голода. До недавнего времени лечение СПВ ограничивалось симптоматической терапией, включая гормон роста, диетические ограничения и поведенческую поддержку.

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