Российской экономике после перегрева начало угрожать переохлаждение

Российской экономике после перегрева начало угрожать переохлаждение1
- 26.05.2025, 19:03
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Правительство РФ предупредило об угрозе резкого ухудшения ситуации в экономике.
Министр экономики России заявил, что из-за политики Центробанка РФ российской экономике грозит переохлаждение – падение роста ниже оптимального уровня. Об этом пишет «Интерфакс».
Еще год назад в России говорили о перегреве экономики – чрезмерном росте, что угрожало неконтролируемым ростом цен.
Поэтому ЦБ РФ был вынужден повышать ключевую ставку (до 21% в конце 2024 года), чтобы «охладить» экономику. Сейчас Минэкономразвития России обеспокоено, что этот процесс охлаждения может зайти слишком далеко и привести к рецессии.
Нынешний прогноз по инфляции в России в 2025 году на уровне 7,6% реалистичен, но больше учитывает накопленный потенциал конца 2024 и начала 2025 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Нынешний уровень инфляции – мы видим, что инфляция в последние недели вкладывается в диапазон 3-4%, если недельные данные перечислить в годовой режим. Другое дело, что недельные данные считаются все-таки по ограниченному перечню товаров... Ждем итоги мая, но в последнее время у нас недельные данные от месячных несильно отличаются», – заявил Решетников.
«Рассчитываем, что это вовремя будет учтено ЦБ при принятии решений. Поскольку мы также видим в нынешнем режиме риски переохлаждения экономики», – предупредил министр.