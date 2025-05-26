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«Бетис» — «Челси»: назван фаворит финала Лиги конференций

  • 26.05.2025, 19:06
«Бетис» — «Челси»: назван фаворит финала Лиги конференций

Встреча пройдет в польском Вроцлаве.

28 мая состоится финал третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций. В нем сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси». Встреча пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 22:00 по Минску.

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. На победу «Челси» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.80.

Шансы испанцев оценили котировкой 4.80, а ничья по итогам 90 минут матча идет за 3.65.

Поставить на успех англичан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.40, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Бетиса», предлагают коэффициент 3.05.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.95, а обратный исход идет за 1.85. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.88.

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