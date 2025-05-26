Глава ЕЦБ: Изменения в мировой экономике могут усилить евро 26.05.2025, 19:19

Глобальные изменения в мировой экономике могут сыграть на руку европейской.

Глобальные изменения в мировой экономике, переход многих стран к протекционистской политике и отход от международного сотрудничества могут сыграть на руку европейской экономике и привести к росту евро, считает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Таким мнением она поделилась в понедельник, 26 мая, в ходе своего выступления на мероприятии в университете Hertie School в Берлине, передает DW.

По мнению Лагард, вырасти евро может помочь неопределенность в отношении доллара США как доминирующей мировой валюты: «Мировая экономика процветала на основе открытости и многосторонности, подкрепленных лидерством США <...>, но сегодня она разрушается», - приводит ее слова агентство AFP. Если Европа будет действовать умело, считает она, перед ней могут открыться новые возможности. «Укрепление международной роли евро может положительно сказаться на еврозоне», - сказала глава ЕЦБ. Например, европейские страны и компании смогут получать кредиты на более выгодных условиях, что стимулирует внутренний спрос: "Колебания валютных курсов будут меньше влиять на нас, поскольку больше торговли будет осуществляться в евро, что защитит Европу от более волатильных потоков капитала". Она добавила, что еврозона таким образом станет более устойчива к санкциям.

В настоящий момент, отмечает Reuters, евро остается второй по значимости резервной валютой в мире с долей около 20% в валютных резервах. Доля доллара США при этом составляет 58%.

Кристин Лагард подчеркнула, что глобальные изменения несут за собой и риски для европейской экономики. В первую очередь это связано с тем, что она «глубоко интегрирована в глобальную торговую систему». «Экспорт составляет почти пятую часть нашего ВВП и обеспечивает 30 миллионов рабочих мест», - отметила она.

Поэтому, считает глава ЕЦБ, евро не станет автоматически более ценным. Чтобы это произошло, на ее взгляд, Европа должна выступать за открытую торговлю, обеспечивать ее защиту и быть способной ее отстаивать. Кроме того, европейские страны должны стать более привлекательными для международного капитала.

Как пишет Reuters. Лагард давно выступает за более тесную интеграцию европейских рынков. Однако их объединению мешают серьезные различия в национальных законодательствах стран-участниц. «Поскольку мы, возможно, вступаем в новую эру борьбы за власть между великими державами, и страны будут вынуждены принимать сторону, мы, вероятно, окажемся под давлением, вынуждающим нас принимать решения, которые не обязательно соответствуют нашим интересам», - сказала она. В связи с этим чиновница призвала принимать важные для ЕС решения квалифицированным большинством голосов, а не единогласно: «Тогда мы будем в гораздо более сильной позиции, чтобы защищать и сохранять наши ценности и доверие к нашей валюте во всем мире».

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