Путин удивился, что в Беларуси закончился картофель

Путин удивился, что в Беларуси закончился картофель13
- 26.05.2025, 19:36
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Диктатор РФ хотел покупать картошку у нашей страны.
Диктатор РФ Владимир Путин во время встречи с представителями бизнес-сообщества предложил закупать картошку в Беларуси и очень удивился, когда ему один из чиновников подсказал, что она у соседей закончилась. Видео с диалогом разместил Телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
Рассуждая о том, что лучше закупать свою продукцию, даже если она чуть дороже, Путин поднял и вопрос картофеля.
— Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать. Они там большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь, — сказал Путин.
— Она там закончилась, — отозвался заместитель руководителя администрации преавителя РФ Максим Орешкин.
— Как закончилась? — удивился Путин.
— Александр Григорьевич совещания проводит.
— Максим говорит, картофель в Беларуси закончился. Что-то такое… — сказал Путин и засмеялся.
Напомним, в последние месяцы белорусы из разных регионов многократно жаловались на дефицит и качество картофеля. Производители объясняют: отгружать овощи и фрукты в фонды по цене, которую предлагает государство, им попросту невыгодно. Поэтому они или продают товар дороже на рынках, или отправляют на экспорт.
8 мая Александр Лукашенко признал, что в стране существует дефицит картофеля. Его он объяснил желанием фермеров подзаработать.