«Реал» официально представил Хаби Алонсо новым главным тренером
- 26.05.2025, 19:47
Испанец вернулся в клуб, за который в прошлом выступал.
Мадридский «Реал» провел презентацию нового главного тренера Хаби Алонсо.
43-летний специалист выступил на пресс-конференции:
«Это особенный день, который я отмечу в своем календаре на всю жизнь. Счастлив находиться здесь – в месте, которое считаю своим домом. Моя связь с «Реалом» никогда не прерывалась. Есть ощущение, что это начало новой эпохи. Спасибо президенту Флорентино Пересу за доверие».
✨ #WelcomeXabi ✨ pic.twitter.com/525kGjALOs— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 26, 2025
Алонсо успешно выступал за «Реал» с 2009-го по 2014-й год перед переходом в «Баварию». Алонсо вернулся в клуб из «Байера», который он привел к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии позапрошлого сезона. Тогда его команда оформила рекордную серию из 51 матча без поражений.
Прошлым наставником «Реала» был Карло Анчелотти, который теперь будет возглавлять сборную Бразилии.
🤍 #WelcomeXabi 🤍 pic.twitter.com/W02fjqUMqe— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 26, 2025