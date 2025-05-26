«Реал» официально представил Хаби Алонсо новым главным тренером 26.05.2025, 19:47

Испанец вернулся в клуб, за который в прошлом выступал.

Мадридский «Реал» провел презентацию нового главного тренера Хаби Алонсо.

43-летний специалист выступил на пресс-конференции:

«Это особенный день, который я отмечу в своем календаре на всю жизнь. Счастлив находиться здесь – в месте, которое считаю своим домом. Моя связь с «Реалом» никогда не прерывалась. Есть ощущение, что это начало новой эпохи. Спасибо президенту Флорентино Пересу за доверие».

Алонсо успешно выступал за «Реал» с 2009-го по 2014-й год перед переходом в «Баварию». Алонсо вернулся в клуб из «Байера», который он привел к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии позапрошлого сезона. Тогда его команда оформила рекордную серию из 51 матча без поражений.

Прошлым наставником «Реала» был Карло Анчелотти, который теперь будет возглавлять сборную Бразилии.

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