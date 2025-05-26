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Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

  • 26.05.2025, 20:22
Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

Всего Амстердам передал Киеву 24 истребителя.

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы «Фолькель» в Бельгию, где их будут готовить к доставке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, на авиабазе «Фолькель» присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.

«Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас», - отметил министр.

Он отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами «в рекордные сроки».

По его словам, F-16 уже помогли украинским военным сбивать крылатые ракеты и дроны, то есть спасать жизни. Министр добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

Как отметили в Минобороны страны, в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Также они продолжат передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.

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