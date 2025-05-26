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В Щучинском районе вор вынес из чужого дома 95 тысяч рублей, не взломав ни одного замка

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  • 26.05.2025, 20:34
В Щучинском районе вор вынес из чужого дома 95 тысяч рублей, не взломав ни одного замка

Как ему это удалось.

Уголовное дело за кражу крупной суммы возбудили в отношении 37-летнего мужчины. Подробности преступления сообщили в МВД.

Деньги пропали из дома 52-летнего жителя Щучинского района. Прибывшие на место оперативники обнаружили следы рук. По ним и нашли подозреваемого — 37-летнего мужчину.

«Фигурант пояснил, что сделал дубликат ключа от квартиры потерпевшего, в его отсутствие проник в жилище и похитил свыше 95 тысяч рублей в эквиваленте. Часть денег успел потратить на личные нужды, остальное изъято и будет возвращено владельцу», — рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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