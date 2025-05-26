В Щучинском районе вор вынес из чужого дома 95 тысяч рублей, не взломав ни одного замка 1 26.05.2025, 20:34

Как ему это удалось.

Уголовное дело за кражу крупной суммы возбудили в отношении 37-летнего мужчины. Подробности преступления сообщили в МВД.

Деньги пропали из дома 52-летнего жителя Щучинского района. Прибывшие на место оперативники обнаружили следы рук. По ним и нашли подозреваемого — 37-летнего мужчину.

«Фигурант пояснил, что сделал дубликат ключа от квартиры потерпевшего, в его отсутствие проник в жилище и похитил свыше 95 тысяч рублей в эквиваленте. Часть денег успел потратить на личные нужды, остальное изъято и будет возвращено владельцу», — рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com