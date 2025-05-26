Левандовский побил рекорд Месси и Неймара 26.05.2025, 20:43

Фото: Getty Images

Польский форвард забил 100 мячей за «Барселону».

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовский в заключительном туре Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао оформил дубль, тем самым преодолев отметку в 100 голов за «сине-гранатовых» и установив уникальное достижение

Каталонский гранд уверенно обыграл соперника в гостевом матче со счетом 3:0. Два гола в этой встрече на свой счет записал 36-летний нападающий сборной Польши.

Эти мячи стали для Левандовского 99-м и юбилейным 100-м за «Барселону» во всех турнирах. Для достижения этой отметки ему понадобилось всего 147 матчей. Таким образом, он вошел в элитный список футболистов, преодолевших стоголевой рубеж в составе каталонского клуба.

Польский бомбардир обошел по скорости достижения 100 голов целый ряд легенд «Барсы»: камерунца Самюэля Это'о (154 матча), бразильцев Ривалдо (172) и Неймара (177), болгарина Христо Стоичкова (187), а также восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси, которому для этого понадобилось 188 игр. Также позади остались нидерландец Патрик Клюйверт (203) и испанец Луис Энрике (251 матч).

Всего в этом сезоне Роберт наколотил 42 гола и отдал три результативные передачи в 52 играх. Напомним, что он представляет каталонский клуб с июля 2022 года. Тогда Левандовский за 45 миллионов евро перешел из мюнхенской «Баварии».

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