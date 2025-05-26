Белорусские выпускники сдали первый ЦЭ
- 26.05.2025, 21:00
Троих не пустили, 146 не пришли.
В понедельник, 26 мая, в Беларуси прошел первый централизованный экзамен по предметам по выбору. Участие в нем приняли 56 778 одиннадцатиклассников — это 99,7% от числа зарегистрированных. Такие данные озвучили в пресс-службе Минобразования.
Для прохождения ЦЭ в этом году зарегистрировались 56 932 выпускника, что немного больше, чем в 2024 году (55 667). От экзаменов были освобождены 478 учащихся, в том числе 302 обучающихся на дому и 176 победителей республиканской олимпиады.
На экзамен не пришли 146 человек — причины неявки: болезни и участие в спортивных соревнованиях. Еще троих не допустили к ЦЭ из-за отсутствия паспорта (в прошлом году таких было двое).
Обязательный экзамен по белорусскому или русскому языку выпускники сдадут 29 мая.
Результаты озвучат 11 июня.