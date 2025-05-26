Знаменитый футболист дал важный совет молодому белорусскому вундеркинду

Знаменитый футболист дал важный совет молодому белорусскому вундеркинду1
- 26.05.2025, 21:20
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Юный белорус уже становится лидером академии мадридского «Реала».
Обладатель «Золотого мяча» и бывший лидер сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал перспективы 13-летнего Алексея Майорова.
Юный спортсмен уже становится лидером академии мадридского «Реала».
Кроме того, он внук легенды белорусского футбола Александра Кистеня.
В интервью для подкаста Betera Show Фигу дал напутствие молодому игроку:
«Прежде всего ему нужно продолжать усердно работать. Следовать своей мечте, полностью отдаваться тренировкам и прислушиваться к тренерам, стремиться становиться лучше каждый день», – рассказал Луиш Фигу рецепт прогресса.
Кроме того, португалец отметил, что Майорову нужно постепенно двигаться от мечты к мечте:
«Сыграть за «Реал» – первая большая цель, а потом появляются новые. Так что советую концентрироваться на этом, выкладываться на все 100% и продолжать идти к своей мечте», – сказал Фигу.