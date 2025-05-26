Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе 2 26.05.2025, 21:33

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Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров.

Американские учёные обнаружили в космическом пространстве «скопления душ» с помощью специальных приборов. Это открытие подтвердило существование неких сгустков энергии в космосе. Исследование было проведено учеными из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.

По словам экспертов, высокоточное оборудование способно фиксировать даже малейшую электромагнитную активность в космосе. В настоящее время учёные изучают необычные явления, которые внешне напоминают вспышки молний.

Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По мнению учёных, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли.

Полученные данные могут помочь лучше понять устройство мира и его взаимодействие с космосом. Исследования продолжаются.

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