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Зеленский: Путин должен уважать тех, с кем говорит

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  • 26.05.2025, 22:04
Зеленский: Путин должен уважать тех, с кем говорит

Президент Украины призвал к полномасштабному давлению на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США и европейские страны должны усилить санкции против России, чтобы заставить ее прекратить огонь и уважать мир.

«Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 26 мая.

Он также отметил, что россияне уже больше недели готовят предложения для меморандума о мире, о котором российский диктатор Владимир Путин говорил президенту США Дональду Трампу.

«Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям, это уже точно диагноз. Россия заслуживает полномасштабного давления — на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность», — заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Владимира Зеленского, написав, что якобы каждое заявление президента Украины «создает проблемы».

«Президент Зеленский не оказывает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — отметил Трамп.

Также американский лидер раскритиковал Путина и заявил, что тот «абсолютно сошел с ума» и «без надобности убивает много людей».

«Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, я был прав — но если это так, это приведет к падению России», — заявил он.

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