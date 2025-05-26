Автомобиль протаранил толпу болельщиков во время чемпионского парада «Ливерпуля»
- 26.05.2025, 22:16
Водитель задержан.
В понедельник вечером 26 мая в центре «Ливерпуля» произошел инцидент во время праздничного парада местного одноименного клуба по случаю победы в чемпионате Англии.
Около 18:00 по местному времени автомобиль въехал в толпу болельщиков на улице Уотер-стрит, сообщает The Guardian.
Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb— Sue 🇬🇧🏴 (@suespeaksup) May 26, 2025
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Автомобиль был остановлен на месте, а мужчину, который, вероятно, был за рулем, задержали правоохранители.
На обнародованных видео и фото видны большие скопления полиции, карет скорой помощи и пожарной техники, а также полицейские кордоны, ограждающие место инцидента.
В результате наезда несколько человек получили травмы. Свидетели зафиксировали, как одного пострадавшего выносили на носилках, а другой мужчина шел, опираясь на плечи полицейского.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер получают оперативные обновления о ситуации.
Напомним, «Ливерпуль» досрочно выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.