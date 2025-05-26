Автомобиль протаранил толпу болельщиков во время чемпионского парада «Ливерпуля» 26.05.2025, 22:16

Фото: REUTERS

Водитель задержан.

В понедельник вечером 26 мая в центре «Ливерпуля» произошел инцидент во время праздничного парада местного одноименного клуба по случаю победы в чемпионате Англии.

Около 18:00 по местному времени автомобиль въехал в толпу болельщиков на улице Уотер-стрит, сообщает The Guardian.

Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb — Sue 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@suespeaksup) May 26, 2025

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Автомобиль был остановлен на месте, а мужчину, который, вероятно, был за рулем, задержали правоохранители.

На обнародованных видео и фото видны большие скопления полиции, карет скорой помощи и пожарной техники, а также полицейские кордоны, ограждающие место инцидента.

В результате наезда несколько человек получили травмы. Свидетели зафиксировали, как одного пострадавшего выносили на носилках, а другой мужчина шел, опираясь на плечи полицейского.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер получают оперативные обновления о ситуации.

Напомним, «Ливерпуль» досрочно выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

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