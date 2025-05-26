Бен Ходжес: Украина сможет вернуть Крым 26.05.2025, 22:27

Генерал США объяснил, как вернуть полуостров.

Соединенные Штаты Америки не должны были начинать переговоры между Украиной и РФ с того, что Киев должен отказаться от части своих территорий. Такое мнение высказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в эфире Radio NV.

«Это еще до каких-либо реальных переговоров. Я не понимаю такого подхода, это неправильно. Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории. Особенно от такой стратегически важной, как Крым. Крым – это не просто клочок Украины из-за его географического положения», – сказал Ходжес.

Он считает, что Украина может вернуть Крым. По его мнению, это станет причиной перелома внутри самой РФ. Генерал отметил, что Путин не пойдет на дипломатические соглашения, которые будут предусматривать отказ от Крыма. Однако, по мнению Ходжеса, Украина это может сделать силой.

«Я доверяю Генштабу ВСУ. Они очень разумно действуют. Надо изолировать Крым, чтобы россияне не могли ни попадать туда, ни отходить. Это означает, что тот большой мост рано или поздно должен быть уничтожен. Также Крым должен стать непригодным для использования. Это все можно сделать благодаря высокоточным ударам, спецоперациям и диверсиям. Когда Крым станет изолированным, тогда Украина сможет вернуть его. В конце концов надо будет войти туда войсками. Но я не представляю сейчас десантной операции, это нереально в условиях современной войны с дронами и дальнобойным оружием», – пояснил он.

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