«Мама, вы чего?» 2 26.05.2025, 22:39

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Белоруска выложила в соцсети задачу для третьеклассника, но вместо помощи получила неожиданную реакцию.

Ребенок Оксаны в этом году оканчивает третий класс. По словам мамы, на днях им по математике задали задачу, с которой ни школьник, ни она справиться не смогли. Задание женщина опубликовала в TikTok и попросила помощи. В ответ столкнулась с неожиданной реакцией, пишет «Зеркало».

По словам Оксаны, в конце учебного года ребенку дали задачу о тротуарной плитке.

— Может, я чего-то не понимаю? — эмоционально говорит авторка ролика перед тем, как зачитать условие. — То ли я тупая, то ли лыжи не едут <…>. Такого я еще не видела. Сама не знаю, как ее решить.

Задача: «Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в три раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?»

— Я бы просто 400 на три поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто, — говорит Оксана. — Посмотрела в решебнике, честно, для меня это сложно. Товарищи знатоки, мне срочно нужна помощь. Подскажите, как бы вы справились с этой задачей, потому что ребенок мой сидит с широкими глазами. Он не понимает. Да и я тоже.

Задание пользователей TikTok задело. За три дня ролик посмотрели свыше 155 тысяч раз. Под ним более 960 комментариев, и с каждым часом их становится все больше. В них немало людей удивляются, как женщина не справилась с такой простой «домашкой».

— Мама, вы чего? Секунда нужна! Схема третья — где отрезок поделен на четыре части, — написала одна из пользовательниц.

Многие тут же предложили решение с помощью уравнения. Но были и те, кто за Оксану перед пользователями заступился.

— В начальной школе мы не решаем задачи уравнением, — отметила одна из участниц беседы. — Здесь сначала считаем количество частей по схеме два. Затем 400:4=100 плиток. Это одна часть, то есть красные. Потом 100×3 или 400−100, можно любым способом.

В примерах для решения задач, которые указаны в «Методических рекомендация» к учебнику математики третьего класса, также предлагают детям в этом возрасте работать с схемами.

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