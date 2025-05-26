Кувейт и Саудовская Аравия открыли новое месторождение нефти

Кувейт и Саудовская Аравия открыли новое месторождение нефти1
- 26.05.2025, 22:54
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Открытие считается очень значимым.
Wafra Joint Operations открыла новое нефтяное месторождение в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Месторождение обнаружено в Северной Вафре Вара-Бурган, в 5 км к северу от месторождения Вафра. Об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA, ссылаясь на правительства двух стран.
«Это первое открытие с момента возобновления производственных операций в нейтральной зоне и прилегающей к ней морской зоне в середине 2020 года. Открытие считается очень значимым, учитывая его положительное влияние на статус обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и на их возможности в секторе разведки и добычи», - говорится в сообщении.
Нейтральная зона, площадь которой превышает 5,7 тысяч квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году.
В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив ее половиной к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.
Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полному приостановлению добычи нефти на этой территории, где может производиться почти 0,5% мирового добычи нефти.
Помимо месторождения Wafra (максимальная производительность 220 тысяч баррелей в сутки) в нейтральной зоне в совместной эксплуатации находится месторождение Khafji мощностью 280-300 тысяч б/с. Добыча нефти на совместных месторождениях была возобновлена в июле 2020 года.