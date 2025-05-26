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Путин отличился абсурдным заявлением о войне против Украины

  • 26.05.2025, 23:33
Путин отличился абсурдным заявлением о войне против Украины

Свое заявление о войне диктатор подкрепил очередными манипуляциями.

Уже две ночи подряд Украина подвергается массированным ракетно-дроновым атакам со стороны России. Между тем российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Москву «заставили» начать так называемую «СВО» и теперь пытаются «сделать виноватыми».

«Россию заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой», – приводит его слова пропагандистский ресурс «РИА-Новости».

При этом он обвинил Запад в недобросовестном отношении к России. Свое заявление относительно войны Путин подкрепил очередными манипуляциями.

«Не мы же организовали госпереворот в Украине, понимаете. Все время нам говорили, что нужна демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все – вроде как так и надо. Кровавый к тому же. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Заставили нас просто делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом», – выдал хозяин Кремля.

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