Литовские пловцы отказались подняться на пьедестал вместе с российскими спортсменами 26.05.2025, 22:43

1,104

Соревнования проходили на Тайване.

Литовские пловцы, участвующие во Всемирных играх ветеранов спорта на Тайване, отказались подняться на пьедестал почета вместе с российскими спортсменами, сообщает новостной портал 15min.

По данным портала, такую позицию заняли пловчиха Аушра Гарджюлене, завоевавшая четыре золотые и две серебряные медали, Сигитас Каткявичюс, завоевавший по три золотые и три серебряные медали, и спортсменка Лина Белинене.

На Игры в Тайбэй приехали около 25 тыс. профессионалов, уже завершивших активную спортивную деятельность. Правда, спортивные игры проходят на Тайване после длительного перерыва – последнее подобное мероприятие проводилось в Новой Зеландии в 2017 году.

Российские команды по различным видам спорта были отстранены от большинства международных соревнований с февраля 2022 года, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину. Соответствующие санкции были применены и к Беларуси, которая позволила России использовать свою территорию для вторжения.

Правда, некоторым спортсменам из России и Беларуси было разрешено участвовать в Парижских играх 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com