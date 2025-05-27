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У берегов оккупированного Крыма опрокинулось судно

  • 27.05.2025, 1:17
У берегов оккупированного Крыма опрокинулось судно

Пассажиры оказались в воде.

В оккупированном Крыму напротив Балаклавы, в районе мыса Айя опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В неблагоприятных погодных условиях капитан-судоводитель допустил опрокидывание маломерного моторного судна с 6 пассажирами на борту», — говорится в сообщении.

По данным СК, это произошло во время морской прогулки. Когда судно опрокинулось, пассажиры оказались в воде, однако их спасли проходящие катера, и госпитализация не потребовалась.

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