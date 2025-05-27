Cаудовская Аравия отменит запрет на алкоголь в преддверии ЧМ-2034 27.05.2025, 2:59

Впервые с 1952 года.

Саудовская Аравия разрешит ограниченную продажу и употребление алкогольных напитков в 2026 году, сообщает индийская газета The Economic Times. Как отмечает издание, это является частью подготовки страны к Всемирной выставке EXPO 2030 и чемпионату мира по футболу 2034 года.

Продавать алкоголь разрешат в определенных районах – всего будет 600 мест продажи по всей стране. В основном, речь идет об отелях, курортах и зонах, предназначенных для туристов. Продажа будет разрешена только в лицензированных заведениях с обученным персоналом. В этих заведениях можно будет продавать пиво, вино и сидр. Более крепкие алкогольные напитки по-прежнему будут запрещены, как и личное производство алкоголя.

Изменения в алкогольной политике являются частью программы «Видение Саудовской Аравии 2030» по развитию экономики. В частности, она направлен на расширение туризма. Власти считают, что изменения помогут создать новые рабочие места и привлечь иностранные инвестиции.

Запрет на употребление спиртных напитков действует в стране с 1952 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com