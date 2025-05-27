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Cаудовская Аравия отменит запрет на алкоголь в преддверии ЧМ-2034

  • 27.05.2025, 2:59
Cаудовская Аравия отменит запрет на алкоголь в преддверии ЧМ-2034

Впервые с 1952 года.

Саудовская Аравия разрешит ограниченную продажу и употребление алкогольных напитков в 2026 году, сообщает индийская газета The Economic Times. Как отмечает издание, это является частью подготовки страны к Всемирной выставке EXPO 2030 и чемпионату мира по футболу 2034 года.

Продавать алкоголь разрешат в определенных районах – всего будет 600 мест продажи по всей стране. В основном, речь идет об отелях, курортах и зонах, предназначенных для туристов. Продажа будет разрешена только в лицензированных заведениях с обученным персоналом. В этих заведениях можно будет продавать пиво, вино и сидр. Более крепкие алкогольные напитки по-прежнему будут запрещены, как и личное производство алкоголя.

Изменения в алкогольной политике являются частью программы «Видение Саудовской Аравии 2030» по развитию экономики. В частности, она направлен на расширение туризма. Власти считают, что изменения помогут создать новые рабочие места и привлечь иностранные инвестиции.

Запрет на употребление спиртных напитков действует в стране с 1952 года.

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