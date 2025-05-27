Сабля Наполеона из розового золота ушла с аукциона за рекордную сумму 27.05.2025, 5:06

Оружие было изготовлено в 1803 году по личному заказу императора.

На аукционе Giquello в Париже сабля Наполеона Бонапарта была продана за рекордные €4,7 млн. Изначально лот оценивали в сумму от €700 тысяч до €1 млн, однако итоговая цена превзошла ожидания почти в пять раз. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Оружие было изготовлено в 1803 году по личному заказу Наполеона у директора Версальской мануфактуры Николя Ноэля Буте. Сабля выполнена в турецком стиле и полностью изготовлена из розового золота. Рукоять украшена рельефными изображениями мифических персонажей.

После того как Наполеон покинул трон, саблю он передал последнему маршалу Империи Эммануэлю де Груши. Все последующие годы реликвия хранилась в семье маршала. Второй, идентичный экземпляр этой сабли находится в коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

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