Автор проекта о «драконовских санкциях» опубликовал послание к Москве 27.05.2025, 7:34

1,734

США готовы превратить Россию в «остров».

Американский сенатор от республиканцев Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против Российской Федерации санкции, которые превратят ее в «торговый остров».

В колонке для The Wall Street Journal политик пишет, что вывод американских войск из Афганистана навредил репутации Штатов и вызвал агрессию во всем мире. По его мнению, это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины:

«Господин Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок».

Грэм напоминает, что президент Дональд Трамп ждет от кремлевского правителя Путина документ с требованиями Москвы о прекращении огня. От этого ответа зависит дальнейший курс Вашингтона. По его словам, Сенат готов к обоим вариантам.

«Законопроект превратит Россию на торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», - говорится в статье.

Линдси Грэм говорит, что законопроект о «драконовских»"санкциях против России имеет уже 82 соавтора. Он координирует работу над ним с Белым домом:

«Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому, что он будет продолжать в том же духе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com