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В Ливерпуле машина врезалась в толпу на параде

В Ливерпуле машина врезалась в толпу на параде

Пострадали десятки человек.

Вечером 26 мая в британском Ливерпуле произошло ЧП: во время праздничного парада в честь победы местного футбольного клуба Liverpool FC в Премьер-лиге автомобиль врезался в толпу людей. Пострадали десятки человек, в том числе четверо детей, пишет CNN.

По данным полиции, за рулем был 53-летний британец. Его задержали прямо на месте происшествия. Власти подчеркивают: инцидент не связан с терроризмом и не рассматривается как нападение — это, по их словам, «изолированный случай». Других подозреваемых не ищут.

По словам службы скорой помощи, в больницу доставили 27 человек. Один ребенок и один взрослый получили серьезные травмы. Еще четверых — троих взрослых и одного ребенка — пришлось доставать из-под автомобиля. Около 20 человек получили легкие травмы и были осмотрены на месте.

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