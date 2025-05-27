В Ливерпуле машина врезалась в толпу на параде

Пострадали десятки человек.

Вечером 26 мая в британском Ливерпуле произошло ЧП: во время праздничного парада в честь победы местного футбольного клуба Liverpool FC в Премьер-лиге автомобиль врезался в толпу людей. Пострадали десятки человек, в том числе четверо детей, пишет CNN.

По данным полиции, за рулем был 53-летний британец. Его задержали прямо на месте происшествия. Власти подчеркивают: инцидент не связан с терроризмом и не рассматривается как нападение — это, по их словам, «изолированный случай». Других подозреваемых не ищут.

По словам службы скорой помощи, в больницу доставили 27 человек. Один ребенок и один взрослый получили серьезные травмы. Еще четверых — троих взрослых и одного ребенка — пришлось доставать из-под автомобиля. Около 20 человек получили легкие травмы и были осмотрены на месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com