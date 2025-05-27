WSJ: Трамп готов ввести санкции против России на этой неделе 6 27.05.2025, 7:55

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Президент США устал от переговоров.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он все больше разочаровывается продолжающимися нападениями на Украину и медленными темпами мирных переговоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки, включая 30-дневное прекращение огня.

Однако, как пишет издание, Трамп также может решить не вводить новые санкции, а вместо этого выйти из переговоров.

«По словам людей, знакомых с ходом его мыслей, Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность отказаться от них, если последний рывок не сработает», - отмечают в WSJ.

При этом неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине.

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров. Президент Трамп также разумно держит все варианты на столе», - заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Как отмечает WSJ, в течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению, чтобы приструнить Путина за то, что тот не согласился на прекращение огня. Многие союзники Украины, в том числе сенатор Линдси Грэм, говорили Трампу, что Путин не хочет договариваться, и только наказание заставит его серьезно вести переговоры.

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