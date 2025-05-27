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Спутниковые снимки показали слабость российской армии

  • 27.05.2025, 7:59
  • 2,390
Спутниковые снимки показали слабость российской армии
иллюстративное фото

Складские запасы военной техники заканчиваются.

Спутниковые снимки засвидетельствовали, что на складе Омского автобронетанкового института практически закончились запасы военной техники, заметил украинский ресурс Militarnyi.

В 2021 году на этой площадке хранилось около 120 танков, 89 БТРов, 41 БМП и 54 пушки «Рапира», но на снимках за апрель 2025 года видно, что вся эта техника уже вывезена. Осталось только несколько десятков грузовиков и инженерных машин.

Этот институт — единственное высшее учебное заведение в России, которое готовит специалистов в области ремонта и обслуживания бронетехники. То, что технику начали забирать даже со складов учебных заведений, свидетельствует о серьезных проблемах с запасами в российской армии.

Аналитики зафиксировали, что темпы ремонта и возвращения танков в строй с 2022 по 2025 год значительно снизились. Если раньше ежегодно расконсервировали тысячи танков, то за последний год только 342. Все это свидетельствует о том, что россиянам сложно находить технику в хорошем состоянии для ремонта, и заводы работают медленнее.

К началу 2025 года на основных базах оставалось только около 3,5 тысячи танков, при этом количество танков в ремонте на заводах начало уменьшаться.

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