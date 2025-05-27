Спутниковые снимки показали слабость российской армии 27.05.2025, 7:59

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иллюстративное фото

Складские запасы военной техники заканчиваются.

Спутниковые снимки засвидетельствовали, что на складе Омского автобронетанкового института практически закончились запасы военной техники, заметил украинский ресурс Militarnyi.

В 2021 году на этой площадке хранилось около 120 танков, 89 БТРов, 41 БМП и 54 пушки «Рапира», но на снимках за апрель 2025 года видно, что вся эта техника уже вывезена. Осталось только несколько десятков грузовиков и инженерных машин.

Этот институт — единственное высшее учебное заведение в России, которое готовит специалистов в области ремонта и обслуживания бронетехники. То, что технику начали забирать даже со складов учебных заведений, свидетельствует о серьезных проблемах с запасами в российской армии.

Аналитики зафиксировали, что темпы ремонта и возвращения танков в строй с 2022 по 2025 год значительно снизились. Если раньше ежегодно расконсервировали тысячи танков, то за последний год только 342. Все это свидетельствует о том, что россиянам сложно находить технику в хорошем состоянии для ремонта, и заводы работают медленнее.

К началу 2025 года на основных базах оставалось только около 3,5 тысячи танков, при этом количество танков в ремонте на заводах начало уменьшаться.

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