Интерпол разыскивает сотрудника КГБ

Интерпол разыскивает сотрудника КГБ1
- 27.05.2025, 8:08
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В розыск подала Польша.
Третий человек, разыскиваемый Интерполом по делу о посадке в 2021 году в Минске самолета Ryanair, — это начальник 9-го главного управления Комитета государственной безопасности Беларуси Андрей Мыцко, сообщает «Белсат» со ссылкой на пресс-службу Национальной прокуратуры Польши.
Ведомство отметило, что розыск Мыцко и еще двух фигурантов будет вестись через Интерпол без задействования сотрудничества с Беларусью.
Согласно данным инициативы анонимных хакеров «Киберпартизаны», Мыцко родился 11 августа 1973 года. Его нынешняя должность неизвестна. В 2006 году он был заместителем начальника одного из экономических управлений КГБ.
В январе стало известно, что красные карточки (уведомления) на арест двух подозреваемых по делу о посадке в 2021 году в Минске самолета Ryanair выдал Интерпол по запросу Польши.
О третьем подозреваемом сотруднике КГБ, фамилия которого не называлась, говорилось, что в отношении его аналогичный запрос рассматривается.
Сообщалось, что в Варшавский окружной суд также поданы ходатайства о выдаче европейских ордеров на арест всех разыскиваемых.
Окружной суд Варшавы 4 сентября прошлого года заочно арестовал бывшего директора ГП «Белаэронавигация» Леонида Чуро, начальника смены контроля Евгения Цыганова, а также тогда неназванного офицера КГБ за угон самолета Ryanair со 126 пассажирами на борту в мае 2021 года.