Лукашенко играет с огнем 27.05.2025, 8:15

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иллюстративное фото

Может полыхнуть.

Недавно в Беларуси, в Речицком районе Гомельской области провели эксперимент специально для Лукашенко – взяли на работу 4 узбеков. Платят им «ни много ни мало», а по три тысячи рублей в месяц. В то время, как средняя заработная плата у местных работников сельского хозяйства, согласно официальной статистике, едва дотягивает до 2000. На исторических примерах UDF объясняет, чем может обернуться подобная практика.

Особняк с камином, бильярдом и тысяча доносов

В 1928 году на пятом Съезде Советов СССР был принят пятилетний план, в ходе которого предусматривалось, в том числе, строительство тракторного завода в Челябинске. Но вскоре стало очевидно, что опыта недостаточно и без иностранных специалистов не обойтись. И тогда правительство СССР начало интенсивно приглашать на работу строителей, инженеров из США и других стран, в основном, из Германии.

В то время в Америке и Европе был экономический кризис, поэтому многие откликнулись на это предложение. Переехали в СССР с семьями, а некоторые даже получили советское гражданство. Руками иностранных специалистов был построен не только тракторный завод в Челябинске, но и Магнитогорский металлургический комбинат.

Вот только условия, которые создали советские власти для иностранных специалистов, многим местным рабочим и инженерам казались несправедливыми. В то время как те ютились в бараках и коммуналках, один из руководителей проектной группы «Альберт Кан Инкорпорейтед» американский инженер Калдер и его сотрудники жили в центре Челябинска в специально построенном для них в 1928 году двухэтажном особняке с ваннами, камином, бильярдом и другими удобствами. Шикарный особняк из красного кирпича очень выделялся на фоне общего неблагополучия с жильем.

Советских рабочих это злило, иностранным специалистам завидовали. А те, к слову, были ещё недовольны условиями жизни и труда. И смело высказывали свои претензии на общих собраниях.

«У нас на тракторном заводе получается так: с нами говорят и поднимают энтузиазм только к тому или иному празднику вместо того, чтобы налаживать постоянную хорошую работу на производстве. Ведь нельзя же между праздниками ничего не делать. Полное отсутствие света в квартирах иностранцев. Нам приходится устраивать из консервных банок лампы, которые мы называем «наш ЧГРЭС»...» - из выступления на собрании мастера модельного цеха ЧТЗ Розена.

Многие иностранцы, к слову, после окончания контракта вернулись на родину.

Но в 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер, в воздухе запахло войной. Советские партийцы и НКВД начали косо посматривать на иностранцев, как на пятую колонну, несмотря на то, что те много сделали для индустриализации страны. Наступил 1937 год, урожайный для НКВД, время охоты на ведьм. Вот тут советские рабочие и инженеры смогли отыграться за все свои обиды. В НКВД посыпались доносы на иностранцев, многие из которых были уже советскими гражданами. Начались массовые аресты, и в этом случае уже не разбирали – высококлассный ты специалист или просто гастарбайтер. Брали без разбора.

«Аресты корейцев, китайцев, поляков, итальянцев, перебежчиков госграницы и других проводились без наличия компрометирующих материалов. Все арестованные механически зачислялись в категорию шпионов и... расстреливались...» - писал бывший сотрудник НКВД Павел Куликов.

Возможно, доносов на иностранцев в роковые 30-ые было бы гораздо меньше, если бы советские власти сделали бы для всех равные условия труда?

Восстание в Темиртау

Это случилось в первые дни августа 1959 года в казахстанском городе Темиртау. В то время там шло «строительство века» -- возводили Карагандинский металлургический комбинат. На стройку приехали добровольцы со всего Советского Союза, в основном, «по комсомольским путёвкам». Вот только они и подумать не могли, в каких адских условиях им придётся жить и работать.

Смена на строительстве советских рабочих длилась по 12 часов, иногда -- больше. Спали они в палатках и пыльных бараках, вода выдавалась по часам, но особенно острая ситуация сложилась с продуктами питания. О мясе пришлось забыть, иногда даже и хлеба не было. А совсем рядом, в комфортабельных домах, жили иностранные специалисты – строители из Болгарии. И для них были созданы совсем другие условия. Каждый день те принимали горячий душ, питались отдельно, где им подавали мясо и овощи. Работали болгары не больше 8 часов в день, а вечером шли в кинозал или клуб по интересам. Был у зарубежных специалистов и личный медпункт... Всё это не могло не раздражать советских рабочих.

1 августа 1959 года они пришли на завтрак, но их попросили подождать, пока не доедят болгары. Это вызвало возмущение. Строители отказались выходить на работу. У здания городского комитета КПСС собралась толпа, которая требовала еды и человеческих условий проживания. Милицию вытолкали. А затем начались погромы…

Три дня в Темиртау царила анархия. Восставшие молодые люди разгромили столовую, затем близлежащий универмаг и магазины, после чего занялись мародёрством. Руководство города прислало на место массовых беспорядков солдат-срочников, но те стрелять в безоружных людей отказались. И тогда подключили курсантов местных военных училищ, которые по приказу своих командиров открыли огонь по восставшим.

В ночь с 3 на 4 августа бунт был полностью подавлен. Милиция провела массовые аресты. Но задержать удалось далеко не всех – многие участники восстания сбежали со стройки.

По официальным данным, в Темиртау были убиты 11 человек и ранены 32 (пятеро впоследствии умерли). Около 190 человек арестовали (75 из них --члены ВЛКСМ). Против 42 задержанных возбудили уголовные дела, 5 из них были приговорены судом к смертной казни. Впоследствии двоим высшую меру наказания заменили на 15 лет тюрьмы...

Но вот что удивительно: 5 августа в Темиртау приехал Леонид Брежнев, в то время секретарь ЦК КПСС. Ещё четыре года назад он возглавлял компартию Казахской ССР и имел опыт работы в этой республике. Очевидцы уверяют, что на закрытом заседании Брежнев устроил разнос местному партийно-хозяйственному активу, исключил из партии и уволил многих милиционеров и чиновников.

А что же восставшие?..

Уже через неделю они вышли на работу. Восстановили ими же разрушенные улицы и здания. Строителям были предоставлены нормальные условия, в город даже привезли на гастроли модный в то время московский театр «Современник». А болгарские рабочие уехали на родину... От греха подальше...

Казалось бы, советское руководство должно было бы извлечь урок и сделать выводы. Однако они продолжали наступать на одни и те же грабли.

«Куба, любовь моя» или загадочная смерть студента из Ганы

8 декабря 1963 года агентство «Ассошэйтед пресс» сообщило тревожную новость:

«Несколько сотен студентов из Ганы и других африканских стран сегодня штурмовали Красную площадь, прямо под окнами премьера Хрущева, боролись с милицией и пробовали прорваться в Кремль».

Поводом для этого, по утверждению агентства, стала загадочная смерть Эдмунда Ассаре-Аддо, студента из Ганы, который учился в Калининском медицинском институте (современная Тверь). В начале декабря 1963-го года его тело было найдено недалеко от железнодорожной станции под Москвой. Африканские студенты настаивали, что его убил советский гражданин из-за того, что Ассаре-Аддо ухаживал за русской девушкой. И требовали провести независимое расследование. С собой они принесли плакаты «Хватит убивать африканцев!», «Москва - центр дискриминации!», «Москва - вторая Алабама!»

В конце концов, студентов уговорили пройти во двор архитектурного института и провести переговоры. Они состоялись в актовом зале и длились два часа. От СССР самым высокопоставленным чиновником был министр образования Вячеслав Елютин. Но и ему не удалось убедить студентов, что расизм в СССР – аномалия, а не закономерность… Вот только всё в результате закончилось мирно: африканцы разошлись.

Как погиб студент из Ганы, неизвестно до сих пор. По официальной версии, он замерз в снегу в результате алкогольного опьянения...

Невероятно, но никого из участников этого похода на Красную площадь не исключили из университета и не выслали из СССР. А ведь примерно за год до московской антирасистской демонстрации власти применили оружие в Новочеркасске против своих же граждан, которые осмелились протестовать из-за повышения цен... Выходит, иностранные студенты были на особом положении в СССР?

На самом деле, да. Всё началось после победы Кубинской революции в 1959-ом году. После этого в СССР с острова стали массово прибывать студенты и рабочие по обмену. Им предоставлялись общежития, бесплатное питание, а студентам – стипендии. В 1961 году она составляла 50 рублей в месяц. А вот в Киевском летном училище (в 1978-83 годах) иностранцы получали 90 рублей. Советские студенты – всего 40, из которых вычиталось ежемесячно по 3 рубля на форму.

Предоставлялись иностранцам и льготы в общежитии. В то время как местные студенты жили по 6 человек в комнате, те же кубинцы получали апартаменты на двоих. А ещё ежемесячно паёк из фруктов, сигар, мяса и даже импортных товаров... Неудивительно, что многие комсомолки предпочитали встречаться с кубинцами. На этой почве возникали конфликты. Были зафиксированы даже массовые драки, которые приходилось разнимать сотрудникам милиции.

А в 1960-ом в Москве открыли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, куда принимали студентов из Африки, Арабского востока и Латинской Америки. Тех стран, которые «завоевали свободу от колониальной зависимости» на рубеже 1950-1960-х годов. В этом же ВУЗе училась и советская молодёжь. Понятно, что на других условиях... К слову, именно студенты из университета Патриса Лумумбы и организовали поход на Красную площадь. Вот только, как погиб будущий медик Эдмунд Ассаре-Аддо, неясно до сих пор. Даже, если его убили, вряд ли причина -- цвет кожи. Скорее, в тотальной несправедливости, которую искусственно создала советская власть, дав привилегии иностранным студентам.

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