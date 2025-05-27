«Золотой купол» США довел КНДР до истерики 27.05.2025, 8:29

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В Пхеньяне твердят про ядерную войну в космосе.

Северная Корея раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» - щита, призванного противостоять угрозам со стороны соперников, включая Пхеньян.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что программа «представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству». Агентство подало информацию ссылаясь на меморандум института при Министерстве иностранных дел в Пхеньяне.

В меморандуме программа США описывается, как «вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики». Также добавляется, что Вашингтон «настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне».

На прошлой неделе Трамп пообещал, что «Золотой купол» должен быть введен в эксплуатацию к концу его срока. Он заявил, что система сможет защитить США от таких угроз, как баллистические ракеты, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Как пишет Bloomberg, большая часть технологий вокруг системы остается непроверенной, особенно планы по созданию космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.

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