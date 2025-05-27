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Семью из Ельска, в которой умерла школьница, стали прессовать соцслужбы

  • 27.05.2025, 8:33
  • 2,676
Семью из Ельска, в которой умерла школьница, стали прессовать соцслужбы
иллюстративное фото

Появились попытки очернить память о ребенке.

К многодетной семье в Ельске, где умерла в больнице 14-летняя девочка, усилили внимание социальные службы. Детей — братьев и сестер умершего ребенка — регулярно вызывают на беседы в школе без уведомления и присутствия родителей. Об этом сообщает канал «Караельск» по мотивам видео, опубликованного отцом умершей девочки.

Кроме того, появились попытки очернить память о ребенке — школьницу обвиняют в курении и плохом поведении, пишет «Флагшток».

Несмотря на запугивание Следственного комитета, в соцсетях продолжают активно комментировать публикации о трагедии, виня в произошедшем медиков.

Тем временем никаких официальных заявлений с начала проверки по факту смерти в больнице ребенка пока не появилось — 10-дневный срок проверки истекает 26 мая.

Ранее отец школьницы рассказывал о случившемся Онлайнеру. Оказалось, что до того как попасть в больницу, девочка 4 дня была на больничном — с кашлем и болями в горле. В тот день (16 мая) она шла закрывать больничный, так как чувствовала себя хорошо, температуры не было. Даже успела сообщить классной руководительнице, что готова вернуться к занятиям.

Девочку сопровождала мама, они вместе узнали: нужно госпитализироваться, так как есть хрипы в легких. Около 10 часов утра подростка направили в больницу. Перед оформлением она зашла к бабушке, чтобы собрать вещи. Ориентировочно к 11 часам девочка была в больнице.  По словам отца, через несколько часов (в 13:35) родителям позвонили и сообщили, что ребенок находится в коме в реанимации. К 17:30—17:40 приехал реанимационный автомобиль из Мозыря, однако было принято решение дождаться специалистов из Гомеля — они приехали ориентировочно к 23:30. Еще за 2,5 часа до этого (около 21:00) родителей предупредили, что нужно готовиться к худшему: у ребенка была неоднократная остановка сердца. В 23:50 отцу сообщили, что девочка умерла.  Известно, что подросток воспитывался в многодетной семье — у нее осталось три сестры и два брата. Умершая девочка была второй по старшинству. Она училась в седьмом классе. По словам отца, дочь увлекалась спортом — занималась бегом. В будущем хотела стать учителем и мечтала научиться ездить на мотоцикле.

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