«Это в день?» 1 27.05.2025, 8:53

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Белорусов возмутило объявление о работе.

В TikTok опубликовали видео, в котором позвали белорусов на прополку клубники в Могилеве. И назвали, конечно, зарплату за такую работу. Комментаторы стали задавать вопросы и оценивать, нормальная ли оплата труда за такую работу или нет, пишет telegraf.news.

«Требуются люди на прополку клубники. Зарплата — от 1500 BYN», — написали на видео. Работников ищет ООО «АРНИКА-Агро».

В объявлении на сайте государственной службы занятости (ГСЗ) рассказали больше о вакансии. Там указана зарплата от 1500 до 2000 рублей. Свободны два места, а рабочее место находится в областном центре, по адресу ул. Академика Павлова, 2б. Вот список требований к кандидату на вакансию:

общее базовое образование,

свободное владение русским языком,

желание работать,

ответственность,

исполнительность,

отсутствие вредных привычек.

Работодатель пообещал официальное трудоустройство по договору подряда с возможностью заключения контракта и предоставление общежития для иногородних при работе по контракту.

Контактные данные указали как на сайте ГСЗ, так и в подписи к ролику.

«Должно быть 1500 евро», — высказался о размере зарплаты один комментатор видео в TikTok. С ним согласилась другая пользовательница: «Это точно, адский труд».

Нашлось в комментариях и альтернативное мнение: «1500 — это просто вау». «Это что, зарплата в день?» — спросила комментаторша. «Если это в неделю, то норм!» — написал другой юзер.

«Тяжелый труд — прополка клубники, за тысяч 5 я бы с удовольствием», — назвал свою сумму третий. Кто-то интересовался, предоставляет ли питание наниматель, сколько длится рабочий день, но на эти вопросы в TikTok не ответили.

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