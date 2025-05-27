«Это в день?»1
- 27.05.2025, 8:53
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Белорусов возмутило объявление о работе.
В TikTok опубликовали видео, в котором позвали белорусов на прополку клубники в Могилеве. И назвали, конечно, зарплату за такую работу. Комментаторы стали задавать вопросы и оценивать, нормальная ли оплата труда за такую работу или нет, пишет telegraf.news.
«Требуются люди на прополку клубники. Зарплата — от 1500 BYN», — написали на видео. Работников ищет ООО «АРНИКА-Агро».
В объявлении на сайте государственной службы занятости (ГСЗ) рассказали больше о вакансии. Там указана зарплата от 1500 до 2000 рублей. Свободны два места, а рабочее место находится в областном центре, по адресу ул. Академика Павлова, 2б. Вот список требований к кандидату на вакансию:
общее базовое образование,
свободное владение русским языком,
желание работать,
ответственность,
исполнительность,
отсутствие вредных привычек.
@arnica_agro
ЗВОНИТЕ ☎️ +375447022505 Подробнее о вакансии https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1412042/detail-public/♬ оригинальный звук - arnica_agro
Работодатель пообещал официальное трудоустройство по договору подряда с возможностью заключения контракта и предоставление общежития для иногородних при работе по контракту.
Контактные данные указали как на сайте ГСЗ, так и в подписи к ролику.
«Должно быть 1500 евро», — высказался о размере зарплаты один комментатор видео в TikTok. С ним согласилась другая пользовательница: «Это точно, адский труд».
Нашлось в комментариях и альтернативное мнение: «1500 — это просто вау». «Это что, зарплата в день?» — спросила комментаторша. «Если это в неделю, то норм!» — написал другой юзер.
«Тяжелый труд — прополка клубники, за тысяч 5 я бы с удовольствием», — назвал свою сумму третий. Кто-то интересовался, предоставляет ли питание наниматель, сколько длится рабочий день, но на эти вопросы в TikTok не ответили.