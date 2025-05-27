Атака дронов: россияне закрыли несколько аэропортов
- 27.05.2025, 8:56
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В РФ залетели почти 100 дронов.
На территории страны-агрессора России закрыли аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
Об этом сообщает российский паблик Astra.
Отмечается, что аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова закрыты для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны страны-агрессора сообщает, что в период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.