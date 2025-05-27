закрыть
27 мая 2025, вторник, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака дронов: россияне закрыли несколько аэропортов

  • 27.05.2025, 8:56
  • 1,008
Атака дронов: россияне закрыли несколько аэропортов

В РФ залетели почти 100 дронов.

На территории страны-агрессора России закрыли аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Об этом сообщает российский паблик Astra.

Отмечается, что аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова закрыты для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны страны-агрессора сообщает, что в период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов