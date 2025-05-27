Точка невозврата
- Владимир Пастухов
- 27.05.2025, 9:01
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Если Путин не одумается за пару недель, то лето будет самым жарким за четыре года.
В целом, я согласен с Александром Морозовым: угроза глобальной войны после провала миротворческой инициативы Трампа возрастает. Впрочем, она и так была высока.
Твитты Трампа меня не волнуют: ему «потвиттиться» – все равно что Путину помолиться. А вот то, что два тура переговоров показали, что что такое компромисс, все стороны пока понимают по-своему, является для меня действительно плохим сигналом.
Цель Путина – вся Украина (на это, собственно, и напирает Трамп), но он дал понять, что готов на определенных условиях к ее разделу как к компромиссу. Раздел Украины – это и есть в его понимании компромисс.
Цель Европы и Зеленского – стратегическое поражение России, но они готовы на заморозку конфликта в качестве компромисса. Отказ от достижения немедленной и полной справедливости здесь и сейчас и подвешивание вопроса – вот их компромисс.
Цель Трампа – чтобы Путин не болтался у него между ног по ходу его большой игры с Китаем, но он готов отдать ему часть Украины в качестве компромисса (отступного). Таким образом, для Трампа, как и для Путина, раздел Украины – это компромисс. Тут они совпадают.
Где они не совпадают? Там, где Путин начинает требовать отдать ему незавоеванные территории. Трамп понимает, что на это ему ни Европу, ни Украину не уломать. Я думаю, именно это, а не ракетные обстрелы мирных объектов в Украине, он имеет в виду на самом деле, говоря, что Путин сошел с ума.
С точки зрения американцев, именно требование Путина прибрать к рукам то, что еще руками не взял, является по-настоящему перебором – смотри заявление Рубио о что русские хотят получить то, на что не имеет права. Он в данном случае не столько о международном праве, сколько о понятиях. По понятиям он на столько еще не навоевал.
Для упрощения уравнения вычеркиваем лишнее в позициях сторон и оставляем одни «компромиссы». Путин хочет раздела Украины, Украина и Европа хотят заморозки конфликта, Трамп готов делить по линии фронта, а все, что сверх того, считает сумасшествием Путина.
Почему Путин не хочет взять «по чину» и успокоиться? Скорее всего, его не устроили другие условия, например, отказ разоружить оставшуюся часть Украины (чтоб была уж полная калька с Веймарского договора). То есть для него вопрос дополнительных территориальных уступок – это не столько вопрос принципа, сколько способ сорвать сделку, которая его в целом пока не устраивает. Ему нужна Украина пусть и сохранившаяся, но униженная и раздавленная, а не озлобленная и ощерившаяся штыками.
Почему он такой «борзый»? Потому что не верит, что Европа отмобилизуется и станет субъектом в этих отношениях. Он считает, что пока Европа проснется, он успеет нанести военное поражение Украине в течение лета. Если он не одумается за пару недель, которые остались до точки невозврата, то лето будет самым жарким за четыре года.
Владимир Пастухов, Telegram