«Решила посмотреть, чем занимается ее мама» 27.05.2025, 9:19

Минчанка раскрыла преступление благодаря камере видеонаблюдения.

В Минске женщина раскрыла преступление, установив камеры для наблюдения за пожилой матерью. Подробности в прокуратуре рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 21-летний ранее несудимый иностранец, приехавший с братом в Минск на заработки. Мужчины купили на рынке в Ждановичах посуду, взяли в аренду авто и поехали по городу искать покупателей, чтобы реализовать товары в разы дороже.

Во Фрунзенском районе на улице Брикета они увидели двух пенсионерок и стали уговаривать их купить у них посуду. Одну женщину уговорили на покупку сковороды за 100 белорусских рублей и вместе пошли в ее квартиру.

В этот же момент дочка женщины решила узнать, чем заниматься ее пожилая мама. Еще раньше минчанка установила в квартире 89-летней матери, страдающей деменцией, камеры видеонаблюдения. А сейчас увидела, что в квартире пенсионерки находится незнакомец, который к тому же шарит по шкафам и тумбам. Сразу же она позвонила в милицию.

Оперативники задержали вора, похитившего ювелирные украшения на общую сумму около 9300 белорусских рублей.

Суд признал фигуранта виновным в покушении на кражу (ч.1 ст.14, ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к двум годам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима. По закону об амнистии его освободили от наказания частично - на 1 год.

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