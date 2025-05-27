КНДР опрокинула на борт новый эсминец: как это произошло 27.05.2025, 9:21

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Ключевую роль в провале сыграл сам способ спуска судна.

Северная Корея в очередной раз оказалась в центре внимания международного сообщества - на этот раз из-за громкой технической неудачи: новейший ракетный эсминец класса Choe Hyon водоизмещением 5000 тонн перевернулся на борт во время торжественного спуска на воду. Инцидент произошел 22 мая на верфи в городе Чхонджин, где впервые осуществляли работы такого уровня. Несмотря на обещания северокорейских корабелов выровнять корабль за 10 суток, событие вызвало широкий скепсис среди экспертов, пишет Defense Express.

Не тот угол, не то место

Как выяснилось, ключевую роль в провале сыграл сам способ спуска судна. Если первый эсминец этого класса, построенный в городе Нампхо, спускали в воду кормой вперед - традиционным продольным методом, - то в Чхонджине выбрали поперечный спуск: судно сбрасывалось в воду боком. Эта технология обычно используется для малых или средних кораблей, а не для гигантов класса эсминец.

Технически проблема возникла из-за того, что салазки под кормовой частью двинулись, а под носом - нет. В итоге - корпус судна потерял равновесие и завалился на борт, что попало в объективы спутников и стало информационным поводом для мировых СМИ.

Аналитики издания отмечают, что главной причиной провала является не только неудачный технический ход, а сама организация строительства эсминца на верфи, которая не приспособлена к такому уровню сложности. В Чхонджине никогда раньше не строили крупнотоннажные боевые корабли, только грузовые суда и катера. Кроме того, власти не выделили ресурсы на создание необходимой инфраструктуры, в частности стапеля для продольного спуска.

В Пхеньяне инцидент объяснили «ненаучным эмпиризмом», но эксперты считают это проявлением волюнтаризма - попыткой реализовать амбициозный замысел без учета реальных возможностей.

Проблема только начинается

По состоянию на сегодня эсминец остается в опрокинутом положении. По спутниковым снимкам, никаких заметных успехов в его поднятии не достигнуто. Как сообщает Hartpunkt, у КНДР отсутствует необходимое оборудование - большие воздушные подушки, которые обычно используются для выравнивания судов. Вместо них северокорейские инженеры применяют маленькие надувные шары, которые вряд ли способны справиться с судном такого класса.

Инцидент стал серьезным ударом по имиджу КНДР, которая стремилась обойти Россию по количеству крупных надводных кораблей и выйти на четвертое место в регионе по мощности флота.

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