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В Минске начали отключать горячую воду

  • 27.05.2025, 9:23
  • 1,158
В Минске начали отключать горячую воду

Готовьте кастрюли, тазики и чайники с кипятком.

В Минске начали плановое отключение горячей воды. С 26 мая такая мера затронула жителей целого ряда улиц из разных районов столицы.

Остаться без горячей воды минчане должны были еще с 14 мая. Однако коррективы внесла погода – чрезвычайно холодная для последнего весеннего месяца. В итоге решили подождать потепления. Коммунальщики объясняют необходимость ежегодного отключения горячей воды подготовкой тепловых сетей к работе во время отопительного периода. И обещают, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. 

«В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13-ти суток», – сообщили в «Минскэнерго».

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