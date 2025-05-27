Кадыров намекнул на свою болезнь 27.05.2025, 9:30

5,116

Рамзан Кадыров

Правитель Чечни назвал смерть «путем каждого».

Рамзан Кадыров на фоне сообщений о своей болезни напомнил, что смерть ждет каждого человека, пишет The Moscow Times. В своем телеграм-канале правитель Чечни опубликовал видео, на котором он проходит рядом со старинной башней, а закадровый голос от его лица зачитывает текст:

«Все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, не болезнь и не угроза укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня». При этом в сообщении подчеркивается, что те, кто говорят о болезни Кадырова, остаются «сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей».

Ранее «Новая газета. Европа» писала, что шесть лет назад у него диагностировали некроз поджелудочной железы без надежды на излечение. По данным издания, весной этого года состояние главы Чечни резко ухудшилось. Из-за этого он перестал покидать республику и почти все время проводит в клинике «Аймед» в Грозном под надзором врачей, в том числе остается там на ночь.

До этого Кадыров многократно опровергал слухи о своей болезни. В 2023-м он опубликовал видео своей прогулки в Грозном и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок». В январе этого года председатель правительства Чечни Магомед Даудов показал кадры с Кадыровым после того, как он на 18 дней перестал появляться на публике. На видео Кадыров пил чай и сказал, что ему нужен иммунитет, чтобы «победить, отпраздновать победу».

В начале мая Кадыров сообщил, что собирается попросить президента РФ Владимира Путина освободить его от должности главы Чечни и надеется на удовлетворение просьбы. Однако после встречи с Путиным в Кремле Кадыров написал, что не получил положительного ответа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com