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Из-за «кошельков» Лукашенко бюджет Беларуси потерял более миллиона евро

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  • 27.05.2025, 9:40
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Из-за «кошельков» Лукашенко бюджет Беларуси потерял более миллиона евро

Они поставляли подсанкционную люксовую одежду в РФ.

Белорусская компания в обход санкций поставляет западную брендовую одежду в Россию, при этом белорусский бюджет теряет более одного миллиона евро. Про это говорится в новом расследовании БРЦ совместно с Siena, «Хроники.Медиа» и при поддержке «Киберпартизан».

Журналисты раскрыли схему поставок, которая позволяет обходить санкции ЕС и США.

Как работает схема

Компания «Белкарго» предлагает россиянам доставку брендовой одежды из Европы «без ограничений по цене». Журналисты провели такой эксперимент: заказали 10 курток брендов Brunello Cucinelli, Herno, Cortigiani, Fradi и других на сумму 6 450 евро, но указали заниженную стоимость — 1 730 евро. Компанию это не смутило.

За доставку из Милана в Вильнюс — 130 долларов, из Вильнюса в Москву — 255 долларов. Расчёты «Белкарго» производит по весу, а не по реальной стоимости товаров.

Именно это и позволяет обходить санкционные лимиты: 300 евро за единицу по правилам ЕС и 1000 долларов — по санкциям США.

В транспортных накладных куртки Balenciaga, реальные цены которых превышают 3 000 евро, были оформлены по цене 4 доллара за единицу.

При таких занижениях Беларусь теряет до 700 тыс. евро на каждую тысячу курток.

Один только экспериментальный заказ должен был обложиться налогами более чем на 2 000 евро, но «Белкарго» запросила сумму в разы меньшую, включая логистику и свою прибыль.

Кто такой «умный»?

Расследователи выяснили, что за мутными схемами некоторое время стоял Александр Зайцев, близкий друг Виктора Лукашенко. В деле фигурируют «Паскальтрейд» и ООО «Торговый дом Экспортторг». Позже владельцем замешанных компаний стал Евгений Крохотин.

Какие потери?

В 2024 году «Экспортторг» поставил в Россию 8000 мужских курток. Почти все они оформлялись по цене до 40 долларов.

При реальной цене потери бюджета Беларуси оцениваются в 1,1 млн евро.

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