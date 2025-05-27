Стало известно, в каких городах может состояться «Евровидение-2026» 27.05.2025, 9:49

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Заявки на право проводить конкурс подали сразу 7 городов.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2025» в Базеле уже завершился. С 17 на 18 мая состоялся грандиозный финал, в котором участвовали представители 26 стран, однако лишь один певец одержал победу. Им стал австриец JJ с песней «Wasted Love» и в следующем году право на проведение шоу получила Австрия, которая уже начинает подготовку к масштабному мероприятию.

Известно, что через несколько месяцев, а именно в июле, Европейский вещательный союз (EBU) и австрийский вещатель ORF официально объявят город, который будет принимать 70-й конкурс «Евровидение-2026». Как пишет издание The Guardian, уже известно о списке городов-претендентов - это Вена, Грац, Инсбрук , Линц, Вельс, Оберварт и Санкт-Пельтен.

Именно эти города проявили интерес к проведению шоу, однако каждый из них будут оценивать по определенным критериям: транспортная доступность (наличие аэропорта и развитого общественного транспорта), отельная инфраструктура, вместимость арены (на площадке должно поместиться не менее 10 000 зрителей) и финансовая состоятельность.

К слову, ожидаемая стоимость проведения «Евровидения-2026» для австрийского вещателя ORF может превысить 30 млн евро (это более 1 млд гривень).

Кстати, столица Австрии уже дважды принимала «Евровидение» в 1967 и 2015 годах. Однако сейчас она имеет достаточно сильных конкурентов в борьбе за право снова встречать еврофанов.

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