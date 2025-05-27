Россиянин пытался вывезти в ОАЭ через Беларусь похищенную дочь 27.05.2025, 9:53

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Для этого он подделал паспорта.

В ночь на 22 мая в национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину и девочку с частично поддельными паспортами граждан России. При оформлении рейса в Дубай (ОАЭ) в документах были заменены страницы с установочными данными, сообщила 27 мая пресс-служба Госпогранкомитета.

Выяснилось, что Министерство внутренних дел РФ объявило мужчину в межгосударственный розыск — за убийство. Он также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях.

По утверждению Госпогранкомитета, мужчина похитил девочку у матери и скрывался с ней пять лет. Чтобы избежать уголовной ответственности, «злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты» через Беларусь.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

За попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит штраф — до 100 базовых величин (4.200 рублей), за использование поддельных документов — ограничение свободы на срок до 2 лет.

Девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери.

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