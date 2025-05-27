Путин решает судьбу Шойгу 1 27.05.2025, 10:04

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Главу Совбеза РФ допрашивали по делу о коррупции.

У экс-министра обороны РФ, главы российского Совбеза Сергея Шойгу, судя по всему, большие проблемы. Его клан разгромлен, сам он может оказаться в скором времени на скамье подсудимых

Источник «ВЧК-ОГПУ» подтвердил информацию о допросе Шойгу по делу о коррупции в Минобороны РФ, основными фигурантами которого является экс-замминистра Тимур Иванов и экс-замминистра Павел Попов.

«По словам собеседника, это стало возможным после того, как добро на следственные действия дал Путин примерно с такой формулировкой: «Если есть что-то действительно серьезное, то работайте». Источник отмечает, что судьба самого Шойгу пока не решена. «А вот сражение за Цаликова (близкий соратник Шойгу) проиграно. С вероятностью 90 % он станет обвиняемым и его арестуют», — пишет Telegram-канал.

Ранее Z-блогер, участник войны против Украины Михаил Полынков сообщил, что Шойгу заинтересовались российские правоохранители, в связи с чем здоровье экс-министра пошатнулось.

«Окружение Шойгу сидит. Была информация, что накануне 9 мая Шойгу вызывали на допрос, и он сейчас находится в больнице с острой сердечной недостаточностью», — сообщил пропагандист.

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