В деле «Трайпла» появился новый поворот 27.05.2025, 10:13

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Чиж может воссоединиться с Япринцевым.

На днях в Экономическом суде Минска пройдет любопытное заседание. ООО «Трайпл» подало иск к российскому бизнесмену и бывшему участнику общества Иосифу Аксентьеву.

Речь идет об установлении факта ничтожности договора купли-продажи доли в уставном фонде «Трайпла» в размере 16,75% в 2015 году. Если суд удовлетворит иск, дело может приобрести довольно неожиданный поворот, пишет Office Life.

Напомним, 10 лет назад доля в размере 33,5% в «Трайпле» перешла от Владимира Япринцева к двум россиянам — Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Каждый получил по 16,75%. Перед этим Япринцев, пытаясь закрыть долги сына Казбека, предлагал ее купить своему многолетнему партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу, но тот не стал этого делать.

В 2019 году рассматривался иск Владимира Япринцева к Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле». Япринцев говорил, что подписывал «обязательство по залогу доли до выплаты за счет этой же суммы долгов сыну», которого приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество. Аксентьев утверждал, что купил 16,75% «Трайпла» за 70 долларов в связи с поступившим предложением, а не в счет долга. При этом, по данным на 2015 год, вся доля Япринцева (33,5%) оценивалась примерно в 50 млн долларов. Однако ответчик и «Трайпл» не смогли предоставить оригинал договора. Тогда суд не удовлетворил иск.

Сейчас в «Трайпле» считают договор ничтожным в связи с его притворностью. По мнению компании, реальные намерения сторон были не в совершении возмездной сделки, а в обеспечении возврата долга. То есть стороны заключили договор гарантии. Все вопросы уже урегулированы.

Новый иск последовал после того, как Иосиф Аксентьев попытался вернуть долг «Трайпла». В материалах дела об экономической состоятельности «Трайпла» говорилось о кредиторской задолженности перед Аксентьевым в размере 18,344 млн рублей. Но тогда эта сумма не подлежала включению в реестр требований кредиторов и должна была погашаться после завершения расчетов с конкурсными кредиторами. В прошлом году «Трайпл» завершил санацию и вышел из банкротства, а у россиянина появилась возможность истребовать деньги с белорусской компании.

Сейчас доля Юрия Чижа в ООО «Трайпл» составляет 66,5%. По 16,75% принадлежат Мамиашвили и самому обществу. Аксентьев вышел из «Трайпла» на фоне риска признания компании банкротом.

Если сейчас суд удовлетворит иск, то Владимир Япринцев может вернуться в состав участников «Трайпла» и потребуется пересмотр ряда других дел. Сам Япринцев говорит, что в данный момент судьба его доли в «Трайпле» ему не интересна. Он не хочет говорить о правомерности или неправомерности исковых требований, «пусть суд вынесет обоснованное решение». Получить комментарий у Иосифа Аксентьева и Юрия Чижа пока не удалось.

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