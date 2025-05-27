В Беларуси запретили российскую «Магию Востока» 1 27.05.2025, 10:25

В приправе из РФ обнаружили бактерии кишечной палочки.

Приправа для неострой корейской моркови торговой марки «Магия Востока» оказалась в списке опасной продукции. Госстандарт запретил продавать ее в Беларуси с 22 мая, она также должна быть изъята из обращения.

Приправу производит московское ООО ПК «АРИКОН-ПРО».

Продукция не прошла проверку на безопасность: в ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и сульфитредуцирующие клостридии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com