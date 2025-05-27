закрыть
27 мая 2025, вторник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили российскую «Магию Востока»

1
  • 27.05.2025, 10:25
В Беларуси запретили российскую «Магию Востока»

В приправе из РФ обнаружили бактерии кишечной палочки.

Приправа для неострой корейской моркови торговой марки «Магия Востока» оказалась в списке опасной продукции. Госстандарт запретил продавать ее в Беларуси с 22 мая, она также должна быть изъята из обращения.

Приправу производит московское ООО ПК «АРИКОН-ПРО».

Продукция не прошла проверку на безопасность: в ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и сульфитредуцирующие клостридии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов