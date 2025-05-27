В Беларуси запретили российскую «Магию Востока»1
- 27.05.2025, 10:25
В приправе из РФ обнаружили бактерии кишечной палочки.
Приправа для неострой корейской моркови торговой марки «Магия Востока» оказалась в списке опасной продукции. Госстандарт запретил продавать ее в Беларуси с 22 мая, она также должна быть изъята из обращения.
Приправу производит московское ООО ПК «АРИКОН-ПРО».
Продукция не прошла проверку на безопасность: в ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и сульфитредуцирующие клостридии.