Сенатор-республиканец: С меня хватит, президент Трамп, примите меры!2
- 27.05.2025, 10:27
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Чак Грассли призвал ввести санкции против РФ.
Сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции против Путина после очередной волны массированных обстрелов Украины в минувшие выходные, пишет британская газета The Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Он выразил свое возмущение в соцсети X: «С меня хватит, Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры — ХОТЯ БЫ ВВЕДИТЕ САНКЦИИ», — написал сенатор.
Грассли уже ранее выступал за введение самых жестких санкций в отношении Москвы и обвинял Кремль в том, что он «использует США как марионетку» в своей экспансионистской политике.
Призыв сенатора прозвучал спустя несколько часов после того, как Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку за все время войны в Украине.
Дональд Трамп ранее утверждал, что если бы он был президентом, вторжения России в Украину «никогда бы не произошло», и обещал завершить войну «за 24 часа». Однако в последнее время риторика Трампа в отношении Путина становится все более жесткой.
«Он абсолютно сошел с ума… С ним что-то случилось», — заявил Трамп, комментируя последние действия российского лидера. Он также подчеркнул, что «Путин без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны обстреливают украинские города без всякой причины».
Примечательно, что в 2023 году в результате одного из российских ударов по жилому дому в Днепре погибли 46 человек, в том числе шестеро детей, а еще около 80 были ранены. Примерно 400 человек остались без крова.
В своем посте на платформе Truth Social Трамп также предположил, что планы Путина выходят за рамки оккупации отдельных украинских территорий:
«Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть. И, возможно, это сейчас подтверждается. Но если он попытается — это приведет к краху России!» — написал он.
На фоне эскалации конфликта и растущей критики в адрес Путина, призыв сенатора Грассли может усилить давление на Трампа, чтобы тот занял более решительную позицию в отношении России.