«Это уже не просто дожди?» 1 27.05.2025, 10:41

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Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов.

Май продолжает испытывать белорусов на прочность. На смену аномальным холодам пришли затяжные и местами очень сильные дожди, особенно на востоке и севере страны. Пока в некоторых районах за день выпадало до 80% месячной нормы осадков, Витебск начала заливать уже третья по счёту норма. Синоптики из Белгидромета пообещали продолжение дождей и гроз, но не обошлось и без хороших новостей, пишет telegraf.news.

«Доброе утро. Сегодня очередной день мокрого сурка на большей части территорий, в том числе и в Минске», — так начали своё утреннее сообщение 27 мая в Telegram-канале о погоде в Беларуси «Метеовайб». По их данным, лишь на самом западе страны под влиянием гребня Азорского антициклона, а на востоке Могилёвской и Гомельской областей (под влиянием антициклона над европейской частью России) дождей не ожидается.

Ранее этот же канал сообщал, что нынешние осадки — это «уже не просто дожди, которые генерирует малоподвижный активный фронт с волнами, а опасное погодное явление». По их данным, лишь за 25 мая местами по востоку Беларуси выпало до 60-80% от месячной нормы осадков.

«Удивили Россоны, где вылилось 53 литра воды на квадратный метр», — отметили авторы канала. При этом «эпицентр тепла», по их наблюдениям, благодаря солнечному прогреву «сместился на запад страны», где, например, в Гродно было зафиксировано +20,9°С.

Но больше всего осадков досталось Витебску, а за последние дни в городе выпало уже более 75% от месячной нормы. Там даже «фиксировались подтопления». Более того, по их подсчётам, с начала месяца в Витебске уже выпало «более 2-х месячных норм осадков», и дожди до конца месяца «продолжатся», так что «2,5-3 месячные нормы в мае вполне вероятны».

Канал @nadvorie, в свою очередь, дополнил наблюдения тем, что воздушная масса над Беларусью, по их мнению, «не так чтоб сильно холодная», и комфортным температурам +20..+22° лишь «мешает плотный слой облачности».

Впрочем, есть надежда: «Ближайшие два-три дня облачность будет не такая плотная, и в целом станет немного теплее. Дневные максимумы будут достигать +20..+24°. Однако, не волнуйтесь, дождь не прекратится:)», — иронично заключили в @nadvorie.

И согласно гидрологическому бюллетеню Белгидромета от 26 мая, в предыдущий период (21-25 мая) на реках страны отмечался в основном рост уровней воды. Это привело к тому, что на Днепре у Могилёва и Березине у Светлогорска «улучшились условия для работы речного транспорта».

Однако, как это ни парадоксально, на Нёмане у Гродно и Березине у Бобруйска уровни воды «находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство». Температура воды в реках сейчас от 11°С до 18°С, в водоёмах — от 12°С до 16°С. До конца текущей недели на большинстве рек рост уровней воды, по прогнозам, сохранится.

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