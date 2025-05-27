Reuters: Индия и Пакистан разжигают новую гонку вооружений 27.05.2025, 10:46

Обе страны активно инвестируют значительные средства в развитие беспилотных систем.

Индия и Пакистан погрузились в гонку вооружений с применением беспилотников. После недавних боевых столкновений обе страны активно инвестируют значительные средства в развитие беспилотных систем, сообщает Reuters.

Собеседники агентства отметили, что ожидают увеличения использования БпЛА ядерными соседями, поскольку небольшие атаки беспилотников могут поражать цели без риска для личного состава и не провоцировать неконтролируемую эскалацию.

Представитель Индийской федерации беспилотников, которая представляет более 550 компаний и регулярно взаимодействует с правительством, Смит Шах отметил, что Индия планирует существенно усилить инвестиции в национальную дроновую индустрию. По его словам, в течение следующих 12-24 месяцев страна может потратить на развитие беспилотных систем около 470 миллионов долларов, что почти втрое больше, чем до начала недавнего конфликта.

Отмечается, что этот прогноз появился после того, как в этом месяце Индия одобрила выделение около 4,6 миллиардов долларов на чрезвычайные военные закупки. По словам двух индийских чиновников, индийские военные планируют использовать часть этого дополнительного финансирования на боевые и разведывательные дроны.

Тем временем Военно-воздушные силы Пакистана настаивают на приобретении большего количества БпЛА, пытаясь избежать риска для своих высококлассных самолетов.

По словам политолога Королевского колледжа Лондона Уолтера Ладвига III, Индия и Пакистан «похоже, рассматривают удары с беспилотников как способ оказать военное давление, не провоцируя при этом широкомасштабную эскалацию».

«БПЛА позволяют лидерам демонстрировать решимость, достигать видимых результатов и управлять внутренними ожиданиями - и все это без того, чтобы подвергать опасности дорогостоящие самолеты или пилотов», - добавил он.

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