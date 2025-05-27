На птицефабрике под Гродно произошла детективная история 6 27.05.2025, 10:53

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иллюстративное фото

Пропало 400 утиных яиц.

С начала мая с территории предприятия под Гродно пропало 414 инкубаторных яиц. 35-летний оператор хозяйства ночью на собственном транспорте вывозил лотки с яйцами.

Сохранять и реализовывать украденное помогали его родственники. 58-летняя женщина продавала птенцов через торговую интернет-площадку, а 64-летний мужчина следил за яйцами и вылупившимися утятами, сообщает областной милицейский телеграм-канал.

Милиция задержала молодого мужчину на месте преступления во время разгрузки транспорта.

Причиненный ущерб составил 1200 рублей. Значительная часть украденного конфискована.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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