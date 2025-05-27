Глава НАТО призвал увеличить военные расходы для сдерживания России 2 27.05.2025, 11:08

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Страны Альянса должны тратить до 5% ВВП на оборону.

Завершилось пятидневное заседание представителей стран НАТО, посвященное 30-летию подписания Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине. На фоне беспрецедентной российской атаки Украины мероприятие прошло не только в духе дипломатии, но и как призыв к усилению обороны Европы, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, заявил: «Балканы показали, что мир возможен. Но сегодня Европа — не в мире. Россия вновь принесла войну на европейскую землю».

Он подчеркнул необходимость увеличения военных расходов стран Альянса, предложив рассмотреть повышение трат на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в ближайшие годы.

По словам Рютте, такое решение может быть согласовано уже на следующей встрече лидеров НАТО в июне, и соответствует давлению со стороны США, требующих от союзников более активного участия в обеспечении коллективной безопасности.

Напомним, что НАТО была создана в 1949 году для коллективной защиты от угроз со стороны Советского Союза. Сегодня в Альянс входят 32 государства. Украина формально не является членом НАТО, однако участники недавних заседаний подчеркивали, что победа Украины в войне с Россией критически важна для стабильности как в Европе, так и во всем мире.

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