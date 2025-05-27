Ученые вычислили правильную температуру воды для заваривания чая 9 27.05.2025, 11:06

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Разные виды чая требуют разных температур.

Для идеально заваренной чашки чая важно не только качество чайных листьев, но и то, водой какой температуры вы его завариваете. Как пишет Express, эксперты Nepal Tea Collective отмечают, что для получения лучшего напитка разный чай требует разной температуры воды.

Большинство людей думают, что вода из-под крана, закипевшая в чайнике, имеет температуру ровно 100 °C, но обычно она закипает при температуре чуть выше 100 °C. Это связано с тем, что примеси в воде, такие как минералы, заставляют ее иметь более высокую температуру кипения.

Однако, по данным Tea Collective, ни одна из этих температур не подходит для заваривания чая.

Они отметили, что зеленый чай «лучше всего заваривать» при температуре около 77 °C, в то время как черный чай можно заливать водой 93 °C. При этом травяные настои выдерживают температуру от 90 °C до 100 °C, поэтому вы можете заваривать их свежекипяченой водой из чайника.

Эксперты объяснили, что правильная температура воды «извлекает лучшие ароматы, не обжигая листья».

Так, исследования, опубликованные в журнале Food Chemistry, показали, что оптимальная температура заваривания усиливает извлечение антиоксидантов из зеленого чая — если она будет слишком горячей или слишком холодной, вы потеряете пользу для здоровья и вкус.

Если у вашего чайника нет функции контроля температуры, есть способ определить ее на глаз.

Эксперты советуют после закипания оставить чайник с открытой крышкой в течение одной минуты, если вы хотите воду температурой 95 °C, две-три минуты для воды температурой 85 °C и пять-шесть минут для воды температурой 75 °C.

Nepal Tea Collective отмечает, что время заваривания является еще одним «критическим фактором», который может повлиять на вкус чая.

«Чрезмерное заваривание может привести к горечи, а недостаточное — к более слабому вкусу», — говорят они.

Как правило, зеленый чай следует заваривать в течение двух-трех минут, а черный чай — в течение четырех-пяти минут.

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